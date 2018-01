OVERBLIK: Manglende budget lukker USA's statsapparat ned

Senatet har ved afstemning afgjort, at mange offentligt ansatte i USA bliver sendt hjem uden løn.

Det amerikanske statsapparat er blevet ramt af nedlukning.

Uenigheder om blandt andet militære udgifter og illegale indvandrere har betydet, at en midlertidig forlængelse af det offentlige budget ikke har fået den nødvendige opbakning i Kongressen.

Forlængelsen skulle vedtages senest ved midnat mellem fredag og lørdag, og kort før tiden udløb, blev et forslag om budgettet nedstemt i Senatet.

Uden et budget må den offentlige sektor ikke foretage sig noget - kun hvis der er tale om nødstilfælde.

Dermed vil flere tusinde offentligt ansatte blive sendt på tvungen orlov uden løn.

Anders Agner Pedersen, redaktør på Kongressen.dk, der er et medie med fokus på amerikansk politik, fortæller her, hvad en nedlukning af statsapparatet betyder.

* Spørgsmål: Hvad sker der, når statsapparatet lukker ned?

- Alt føderalt lukker - ministerier, nationalparker, museer og så videre. Alle føderalt offentligt ansatte bliver sendt hjem uden løn og venter, til man når frem til en løsning, så man kan genåbne regeringen og få åbnet det offentlige Amerika igen.

- Det er et utroligt pres at lægge på en masse almindelige menneskers husholdning, at de bliver taget som økonomiske gidsler, siger Anders Agner Pedersen.

Strengt nødvendige stillinger som flyledere og det føderale forbundspoliti, FBI, bliver dog ikke sendt på orlov. Ligeledes bliver brevene fortsat delt ud, og skoler, politi og sygehuse bliver ikke berørt.

Da det skete i 2013 måtte cirka 800.000 offentligt ansatte gå på tvunget orlov i over to uger uden løn.

To tidligere nedlukninger - i 1995 og 1996 - kostede USA's stat omkring syv milliarder kroner.

