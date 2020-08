* Sygdommen polio kan ramme alle aldersgrupper. Særligt børn under fem år er sårbare over for sygdommen.

* Afrikas sidste tilfælde af polio var for fire år siden i 2016 i Nigeria.

* Den amerikanske læge Jonas Salk producerede verdens første poliovaccine i 1952.

* Ni år senere udviklede den amerikansk-polske forsker Albert Sabin den orale poliovaccine. En metode, som siden er blevet den mest brugte i verden.

/ritzau/