Overblik: Sådan forløb optøjer i Washington onsdag

Mindst 52 personer er anholdt, og fire er dræbt, efter at Trump-støtter onsdag stormede USA's Kongres.

Hundredvis af Donald Trump-tilhængere trængte onsdag ind i USA's Kongres, i forbindelse med at medlemmer af Senatet og Repræsentanternes Hus formelt skulle bekræfte Demokraternes Joe Biden som vinder af præsidentvalget.

Her stødte de sammen med politiet, mens flere kongresmedlemmer måtte evakueres fra bygningen.

Fire personer er ifølge politiet omkommet i forbindelse med urolighederne, mens 52 personer er blevet anholdt.

Få her et overblik over, hvordan optøjerne forløb.

Alle tider er i lokal tid. Danmark er seks timer foran Washington D.C.

Omkring klokken 12:00:

Donald Trump holder tale foran tusindvis af støtter i en park nær Det Hvide Hus. Her gentager han påstande om, at valget er blevet stjålet fra ham. Samtidig opfordrer han vicepræsident Mike Pence til ikke at godkende valgresultatet ved optællingen i Kongressen.

- Vi vil aldrig give op. Vi vil aldrig erkende nederlag. Vi vil stoppe tyveriet, siger Trump blandt andet.

Omkring klokken 13:00:

Vicepræsident Mike Pence udsender en erklæring, hvor han oplyser, at han ikke vil stå i vejen for den officielle udnævnelse af Joe Biden som præsident. Kort tid efter begynder Kongressen arbejdet med at bekræfte Bidens sejr.

Omkring klokken 14:00:

Trump-støtter begynder at bryde igennem barrikaderne omkring kongresbygningen. Vinduer bliver smadret, og betjente bliver angrebet, mens de tvinger sig adgang til bygningen.

Klokken 14:20:

Senatet standser arbejdet, mens medlemmer og vicepræsident Mike Pence bliver evakueret fra Kongressen.

Klokken 14:50:

Politi bekræfter, at der er blevet affyret skud inde i kongresbygningen. En kvinde bliver ramt. Hun dør senere på hospitalet. Det vides endnu ikke, hvem der skød hende.

Der bliver også affyret tåregas inde i bygningen.

Omkring klokken 15:00:

Borgmesteren i Washington D.C., Muriel Bowser, indfører udgangsforbud i byen fra klokken 18 for at få styr på optøjerne.

Omkring dette tidspunkt kan Trump-støtter ses vandre frit rundt i Kongressen. Flere får taget billeder på ledende politikeres kontorer.

Klokken 15:40:

De første 200 soldater fra Nationalgarden i Virginia bliver sendt til Washington D.C. i forbindelse med uroen.

Senere bliver i alt 1100 medlemmer af forbundshovedstaden Washington D.C.'s nationalgarde og 650 medlemmer af delstaten Virginias nationalgarde mobiliseret for at hjælpe de føderale politimyndigheder med at dæmme op for urolighederne.

Klokken 16:05:

USA's kommende præsident, Joe Biden, siger i en erklæring, at USA's demokrati er under angreb. Han opfordrer Trump til at gå på tv og bede demonstranterne om at stoppe.

Klokken 16:17:

Trump deler en video på Twitter, hvor han gentager påstande om valgsvindel, men beder sine støtter om at trække sig fredfyldt tilbage. Han siger samtidig, at han "elsker" og "forstår" dem, der demonstrerer. Videoen bliver senere slettet af Twitter for at bidrage til vold.

Klokken 17:40:

Embedsmænd oplyser, at kongresbygningen er blevet sikret, kort før at udgangsforbuddet i hovedstaden træder i kraft.

Klokken 20:00:

Kongressen genoptager arbejdet med at bekræfte Joe Bidens valgsejr.

Klokken 00:30:

Omkring midnat lokal tid gør republikanere i Repræsentanternes Hus indsigelser mod valgresultatet i Pennsylvania. Derfor afsættes der to timer, til at Repræsentanternes Hus og Senatet kan debattere indsigelserne hver for sig. Senatet afviser indsigelsen kort efter.

Klokken 01:00:

Borgmesteren i Washington D.C. forlænger den nødretstilstand, der er blevet indført som følge af urolighederne, med 15 dage frem til 21. januar, som er dagen efter præsidentindsættelsen. Dermed har myndighederne mulighed for eksempelvis at indskærpe åbningstider for butikker og bede folk om at blive hjemme.

Klokken 02:45:

Repræsentanternes Hus stemmer efter ophedet debat også imod indsigelserne mod valgresultatet i Pennsylvania. Dermed kan Kongressen igen samles og fortsætte processen.

Klokken 03:45:

Kongressen godkender Joe Biden som USA's kommende præsident, og Kamala Harris som den kommende vicepræsident, efter at valgresultaterne fra de sidste delstater er bekræftet.

Klokken 04:00:

Trump lover en fredelig overdragelse af magten 20. januar, siger han i en udtalelse, som hans talsmand deler på Twitter.

Kilde: ABC News, National Post.

