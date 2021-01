Overblik: Se hvilke traditioner

En præsidentindsættelse er normalt fyldt med traditioner og ikoniske øjeblikke, som for eftertiden har for vane at få en særlig plads i de amerikanske historiebøger. Og selvom alting er anderledes i år, er der alligevel en række traditioner som Joe Biden kan overholde men i år er alting anderledes og Joe Biden må undvære en række af de mest ikoniske øjeblikke. Se her hvilke traditioner Joe Biden må undvære og hvilke

På en dag som i dag plejer forbundshovedstaden at emme af fest og farver og begejstringsråb fra flere tusinde mennesker, men i dag ligner det en by, der er i gang med at gøre sig klar til krig. 25.000 soldater i ørkenfarvet tøj patruljerer lige nu gaderne omkring Kongressen i Washington D.C, hvor Joe Biden i dag indsættes som USA's 46. præsident.

Ovenpå forrige uges angreb på Kongressen er sikkerheden i top, og coronavirussen, der i skrivende stund har taget over 400.000 amerikaneres liv, forhindrer folkemængderne i at optage pladsen foran kongresbygningen.

Men alligevel er der en række traditioner, som Joe Biden stadig kan føre ud i livet.

En ting er helt sikkert: Med sin ene hånd på biblen vil Joe Biden inden længe sige de berømte ord, som betyder, at han, når han løfter sin hånd fra den hellige bog, kan kalde sig selv den 46. præsident af USA. Traditionen går tilbage til 1789, hvor USA's første præsident, George Washington blev indsat i embedet, mens han havde sin hånd på en bibel. Selvom det ikke er at krav, har langt de fleste præsidenter taget eden med en hånd på Bibelen.

I 1965 startede Lyndon B. Johnson traditionen, hvor præsidentens ægtefælle holder Bibelen under ceremonien. En tradition, som stadig kan udføres på trods af de corona-restriktioner, som afholder amerikanerne for at dukke op og fejre dagens indsættelse på behørig vis.

Hvor ingen af de to ovenstående traditioner er et krav, så er selve edsaflægningen nedskrevet i den amerikanske forfatning. Det er som regel den amerikanske højesteretpræsident, der står for edsaflæggelsen, og det samme vil det være i dag.

Det er også traditionen, at præsidenten skal overvære en parade. Den tradition er af gode grunde aflyst i år, og derfor bliver Joe Bidens første tale som USA's præsident dagens absolutte højdepunkt.

"Spørg ikke, hvad dit land kan gøre for dig. Spørg, hvad du kan gøre for dit land," lød det i John F. Kennedys ikoniske tale fra 1953.

Om Joe Biden har en tilsvarende ikonisk erklæring oppe i ærmet, må vi vente at se.