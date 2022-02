OVERBLIK: Separatistledere varsler masseevakuering til Rusland

Mens verden holder vejret, er situationen i det østlige Ukraine fredag forværret med gensidige beskyldninger om angreb fra henholdsvis ukrainske regeringsstyrker og separatister.

Separatistlederen Denis Pusjilin, der står i spidsen for den selverklærede republik Donetsk i det østlige Ukraine har varslet en masseevakuering til Rusland.

Samme melding er kommet fra separatistlederen i den selverklærede republik Lugansk. Lugansk ligger også i det østlige Ukraine og er en omstridt grænseregion.

* Ukraine var en del af det russiske imperium frem til revolutionen i 1917.

* Formelt indlemmet i Sovjetunionen fra 1922 til unionens opløsning i 1991.

* Erklærede sig uafhængig 24. august 1991.

* Præsident Volodimir Zelenskij har ledet landet siden maj 2019.

* I 2014 blev Krim-halvøen annekteret af Rusland. Rusland støtter også oprørerne i republikkerne Donetsk og Lugansk i det østlige Ukraine.

* Annekteringen af Krim skete, efter at den russiskstemte daværende ukrainske præsident, Viktor Janukovitj, og hans regering blev væltet af europæisksindede ukrainere.

* Samtidig støttede Rusland prorussiske separatister, som gjorde oprør i det østlige Ukraine og udråbte Donetsk og Lugansk som folkerepublikker.

* Flere end 13.000 mennesker er dræbt under konflikten.

* På det seneste har Rusland mobiliseret en militærstyrke på flere end 100.000 soldater langs grænsen til Ukraine.

* Nato har i flere år arbejdet for at knytte Ukraine og et andet af Ruslands nabolande, Georgien, tættere til alliancen. Begge har under Natos "åbne dørs politik" et løfte om, at de på lang sigt kan blive medlemmer. Der er dog ingen aktuelle planer om optagelse.

* Undervejs har parterne løbende forhandlet i håb om at finde en løsning på den optrappede konflikt.

Kilder: Nyhedsbureauerne AFP og Reuters samt Udenrigsministeriet.

