Overfiskeri presser havets økosystemer

En ny rapport om havets tilstand fra Greenpeace viser et stort og konsekvent pres på fiskebestandene på det åbne hav.

Det åbne hav er det internationale farvand, der ligger uden for de enkelte landets eksklusive økonomiske zoner.

Den manglende jurisdiktion betyder, at alle nationer må fiske og færdes på det åbne hav.

Som resultat af den manglende beskyttelse og destruktive fangstmetoder som langlinefiskeri, bundtrawl og natfiskeri er miljøet i det åbne hav stærkt presset.

Rapporten fra Greenpeace viser, at fiskeri på åbent hav steg med 8,5 procent fra 2018 til 2022. Det svarer til, at der blev fisket 662,483 timer mere i 2022.

Dermed brugte industrielle fiskerfartøjer omkring 8,5 millioner timer på at fiske på åbent hav i 2022.

Andelen af fiskebestande, der er klassificeret som overfiskede, har været stigende siden slutningen af 1970'erne.

I 1974 var andelen af overfiskede bestande 10 procent. I 2019 var den steget til 35,4 procent.

Det viser tal fra FN’s fødevare- og landbrugsorganisation (FAO) ifølge Greenpeace.

Med drastisk faldende fiskebestande, nøglearter på randen af sammenbrud og økosystemer og levesteder, der går tabt i hidtil uset hastighed, gør den nye analyse det klart, at det haster med politisk handling.

Greenpeace peger på en ny FN-aftale, som handler om at beskytte 30 procent af det åbne hav før 2030, som en del af løsningen.

Aftalen blev formelt vedtaget i FN 19. juli 2023, men før den kan træde i kraft, skal den ratificeres af mindst 60 medlemslande.

20. september 2023 åbner aftalen for underskrifter på FN's Generalforsamling.

- Lande, der er seriøse omkring havbeskyttelse, skal underskrive havtraktaten i næste uge på FN's Generalforsamling og sikre, at den ratificeres af FN's havkonference i 2025, siger Chris Thorne fra Greenpeaces "Protect the Oceans"-kampagne i pressemeddelelsen.

Greenpeace foreslår i rapporten, at man laver beskyttede havreservater, som vil give et sikkert tilflugtssted for livet i havet og hjælpe fiskebestandene med at komme sig.

I øjeblikket er mindre end 1 procent af det åbne hav beskyttet. For at nå 30x30-målet skal omkring 11 millioner kvadratkilometer hav beskyttes hvert år. Det svarer til mere end Canadas overflade.

Greenpeaces rapport anbefaler tre specifikke områder på det åbne hav til at være blandt de første havreservater.

Det drejer sig om Hawaii-kejserens havbjergkæde i det nordvestlige Stillehav, Sargassohavet i Atlanterhavet og det sydlige Tasmanske Hav/"Lord Howe Rise" mellem Australien og New Zealand.

