Overfyldt skib sunket i havn i Sudan - 15.800 får druknet

Der var alt for mange får læsset om bord på et skib i havnen Suakin i Sudan. Skibet sank, og fårene druknede.

Et overfyldt skib med tusinder af får er søndag sunket i en af Sudans havne ud til Det Røde Hav.

Alle dyrene om bord skibet er druknet, men alle besætningsmedlemmer overlevede.

Det oplyser havnemyndigheder.

Skibet skulle eksportere fårene fra Sudan til Saudi-Arabien. Men det sank, da der var langt flere dyr læsset om bord, end skibet var beregnet til.

- Skibet sank i de tidlige morgentimer søndag. Det havde 15.800 får om bord, hvilket var over dets kapacitet, siger en ansat hos havnemyndigheder, som udtaler sig anonymt.

Den ansatte oplyser, at skibet kun var beregnet til at have 9000 får om bord.

En anden ansat hos havnemyndighederne, der også udtaler sig anonymt, udtrykker bekymring over de økonomiske og miljømæssige konsekvenser af ulykken.

- Det sunkne skib vil påvirke havnens drift.

- Det vil højst sandsynligt også have en miljømæssig konsekvens på grund af det store antal af døde dyr på skibet, siger den ansatte.

Ifølge nyhedsbureauet dpa rapporterer lokalmediet Sudan Tribune, at fårene efter planen skulle til Saudi-Arabien og blive slagtet efter ankomst.

Værdien af de tabte får menes at være omkring 28 millioner kroner.

Skibet er sunket i havnen Suakin i Sudan. Den er en vigtig havn for Sudan, der ofte videresender levende dyr derfra til særligt Saudi-Arabien, skriver dpa.

Havnen var engang Sudans primære til handel, men den rolle er blevet overtaget af Port Sudan, som ligger cirka 60 kilometer væk - også ud til Det Røde Hav.

/ritzau/AFP