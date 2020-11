Overhuset forkaster omstridt brexit-forslag fra Johnson

Premierminister Johnson lider stort nederlag i Overhuset, som stemmer for at fjerne central del af lovforslag.

Det britiske overhus har nedstemt dele af premierminister Boris Johnsons lovforslag, som vil tilsidesætte betingelser i Storbritanniens skilsmisseaftale med EU.

433 medlemmer af Overhuset, der er et af to kamre i det britiske parlament, stemte sent mandag aften for at fjerne centrale dele af forslaget, mens 165 stemte imod.

For godt en måned siden godkendte Underhuset i det britiske parlament lovforslaget, der har mødt voldsom modstand i Bruxelles.

Boris Johnsons konservative regering har ikke et flertal at støtte sig til i Overhuset, og selv flere konservative medlemmer stemte mod Johnson.

- Regeringen bør komme til fornuft, acceptere at disse krænkende dele bliver fjernet og begynde at genopbygge vores internationale omdømme, siger Angela Smith, der er oppositionspartiets Labours leder i Overhuset.

Trods afstemningsresultatet forventes Boris Johnson og hans regering fortsat at ville forsøge at få det fulde lovforslag tvunget igennem senere i lovgivningsprocessen.

Premierminister Boris Johnson har begrundet lovforslaget med, at han ønsker at oprette et "sikkerhedsnet", der giver ham magt til at forhindre, at Nordirland har et andet toldsystem end det øvrige Storbritannien efter brexit.

I brexit-aftalen er der et afsnit, der sikrer en åben grænse mellem Nordirland og Irland for at bevare fredsaftalen for Nordirland.

Johnsons frygt for, at Nordirland får et andet toldsystem end Storbritannien efter brexit, afvises som "spin" i Bruxelles.

EU-Kommissionen har gentagne gange advaret Johnson om, at han skal overholde de forpligtelser, som han selv har indgået i brexit-aftalen fra sidste år.

Den britiske regering har indrømmet, at lovforslaget er i strid med international lov, men kalder det en form for forsikring, hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale.

/ritzau/Reuters