Overlevende fra Auschwitz er forfærdet over kongresuro i USA

Bill Harvey, der overlevede nazistisk udryddelseslejr i Polen, frygter, at verden er ved at glemme rædslerne.

Onsdag er det 76 år siden, at et af menneskehedens mørkeste kapitler nåede sin afslutning, da tusindvis af jøder blev befriet fra de tyske nazisters koncentrationslejr i Auschwitz i Polen.

En dag som 96-årige Bill Harvey husker bedre end de fleste, da han som en af få jøder slap levende derfra.

Derfor gjorde det også ekstra ondt på ham at se, hvordan flere Trump-støtter under stormløbet mod USA's Kongres 6. januar bar tøj og skilte med tydelige antisemitiske beskeder eller nazisymboler.

Det siger han mandag fra sit hjem i Los Angeles.

- Jeg havde aldrig forestillet mig at leve i det her land og opleve sådan noget, siger 96-årige Harvey, der beskriver dagen som "meget, meget trist".

Han udtrykker bekymring for, at de lektier, som verden burde have lært fra Anden Verdenskrig og Holocaust, er ved at blive glemt.

- Det er utroligt, hvor meget had vi oplever lige nu. Det gør mig meget ked af det og skuffet.

Holocaust er betegnelsen for det folkedrab, som nazisterne stod bag under Anden Verdenskrig. Her blev cirka seks millioner jøder slået ihjel af tyskerne og deres allierede.

Over en million mennesker - langt de fleste jøder - blev dræbt i koncentrationslejren Auschwitz, der blev befriet af sovjetiske tropper den 27. januar 1945. Størstedelen af ofrene blev gasset ihjel i dertil indrettede gaskamre.

Bill Harvey fortæller, at han mistede 37 familiemedlemmer i lejren - heriblandt sin mor og far.

Han tilføjer, at optøjerne ved kongresbygningen i Washington D.C. og tiden op til mindede ham om den misinformation og propaganda, der ledsagede nazisternes stigende popularitet i Tyskland frem mod Anden Verdenskrig.

Michele Gold, der leder Holocaust-museet i Los Angeles, og hvis mor overlevede jødeforfølgelserne, siger, at optøjerne 6. januar illustrerer vigtigheden af aldrig at glemme rædslerne fra dengang.

- Det var en meget stærkt påmindelse om, hvad der kan ske, hvis uddannelse, hukommelse og historie får lov at stå til, siger hun.

/ritzau/Reuters