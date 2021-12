Overlevende fra forlis i kanalen lå mange timer i vandet

En overlevende fra et dødeligt forlis i Den Engelske Kanal fortæller til BBC, at han så folk drukne omkring sig i det isnende vand.

- De af os, der ikke kunne svømme, druknede og døde på få minutter, siger den 28-årige Mohamed Isa Omar, som for en uge siden blev en del af den mest dødelige katastrofe i farvandet, siden flygtninge og migranter begyndte at bruge ruten i 2018.

Mindst 29 omkom og kun to overlevede forliset.

- Det var så koldt vandet, så koldt, siger han i et interview med BBC. Mohamed Isa Omar, som sammen med den 21-årige Mohammed Shekha Ahmad overlevede tragedien.

Mohamed Isa Omar taler med BBC på en fransk parkeringsplads. Han sidder i en kørestol med benene indbundet i bandager efter at have ligget i timer det kolde hav i kanalen. Han er ifølge BBC tydeligvis stadig stærkt traumatiseret.

Han fortæller med dæmpet stemme, at han ikke kendte de andre, som var i båden. Det var folk, der som han selv, var villige til at begive sig ud på den farlige overfart fra Frankrig til England, som er blevet foretaget af over 25.000 migranter i år.

De var ifølge Mohamed sejlet ud fra den franske kyst sent tirsdag aften. De havde sejlet tre og en halv time, da båden begyndte at synke. På det tidspunkt begyndte de, der stadig havde mobiltelefoner, at foretage desperate telefonopkald om hjælp.

- Vores mobiler havde været i vandet, men der var en af os, som stadig havde en telefon, som virkede. Han foretog et opkald, og de britiske myndigheder bad ham sende sin position.

- Men før han gjorde det, blev hans mobil også ramt af vand, og vi kunne ikke sende noget, siger Mohamed, som også hørte en mand tale i sin telefon.

- Men han nåede heller ikke at sende noget. Vandet fik hans telefon, før han nåede at sende noget. Jeg så folk dø, men så begyndte jeg at svømme og fik øje på et stort skib langt væk. Jeg svømmede henimod det.

Der gik dog timer, inden Mohamed blev reddet.

Mohammed Shekha Ahmeda, den anden overlevende, som er irakisk kurder, siger, at mange klyngede sig til den utætte gummiflåde, indtil solen gik op.

De blev opdaget af en fransk fisker klokken lidt før 13.00 onsdag og en redningsaktion blev iværksat. Men kun to havde overlevet.

- Vi blev bragt til et hospital, og vi var reddet, takket være Allah, siger Mohamed Isa Omar.

/ritzau/