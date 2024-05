Overlevende turister i Afghanistan er i stabil tilstand

Turister, som lørdag eftermiddag overlevede et skyderi på åben gade i byen Bamiyan i Afghanistan er i stabil tilstand.

Det oplyser den italienske ngo Emergency, som driver det hospital, som tog imod de kvæstede turister.

Hospitalet har sagt, at dem, som det tog imod, var fra Afghanistan, Australien, Litauen, Norge og Spanien.

- De sårede personer ankom til vores hospital klokken 03.00 lørdag morgen (00.30 dansk tid, red.), cirka ti timer efter at hændelsen fandt sted, siger Emergencys landedirektør, Dejan Panic.

- Afghaneren var den, som var værst tilredt, men alle patienterne er nu i stabil tilstand.

Flere mistede livet i skudepisoden. Tre af dem var spanske turister, mens tre var afghanere. En af afghanerne var en del af talibanbevægelsen, som har siddet på magten i landet siden august 2021.

Turisterne var en del af en større gruppe, som besøgte et marked i Bamiyan, som ligger i bjergene omkring 180 kilometer nord for Afghanistans hovedstad, Kabul.

Her angreb en væbnet person gruppens bil ud af det blå.

Det fortæller Anne-France Brill, en 55-årig fransk turist, som var med på udflugten, og som siden er blevet evakueret til Dubai i De Forenede Arabiske Emirater.

- Der var blod overalt, siger hun.

- En ting var helt sikker, siger hun og tilføjer, at gerningsmanden "var ude efter udlændingene".

Angrebet regnes for at være det første dødelige af sin slags mod udenlandske turister, siden talibanbevægelsen genvandt magten i Afghanistan for knap tre år siden.

Bevægelsen er endnu ikke blevet anerkendt som Afghanistans retmæssige regering af nogen lande.

Landet har et begrænset vejnet og et forfaldent sundhedsvæsen.

Langt størstedelen af vestlige lande advarer mod at rejse til Afghanistan som turist, men der er tilsyneladende stadig vovehalse, som ikke lader sig skræmme af de formaninger.

I 2023 besøgte flere end 5000 udenlandske turister landet.

Adskillige rejsebureauer sælger desuden pakkerejser til Afghanistan, som inkluderer ture til Herat, Mazar-i-Sharif og netop Bamiyan, hvor fredagens skudepisode fandt sted.

/ritzau/AFP