Oversvømmelser frygtes at ramme 42.000 mennesker i Ukraine

Omkring 42.000 mennesker er i fare for at blive direkte ramt af oversvømmelserne efter bruddet på Nova Kakhovka-dæmningen i Ukraine.

Det vurderer de ukrainske myndigheder onsdag ifølge Reuters.

FN's chef for nødhjælp, Martin Griffiths, advarer samtidig om, at bruddet på dæmningen vil få "alvorlige og vidtrækkende konsekvenser for tusindvis af mennesker i det sydlige Ukraine på begge sider af frontlinjen".

Dels henviser han til de mange ukrainere, hvis hjem bliver oversvømmet.

Dels henviser han til, at oversvømmelserne vil føre til mangel på mad og rent drikkevand, ligesom de voldsomme vandmasser ødelægger afgrøderne på markerne i de berørte områder.

- Katastrofens egentlige omfang vil først kunne ses i de kommende dage, fortalte Martin Griffiths onsdag aften til FN's Sikkerhedsråd.

Oversvømmelserne ventes at toppe onsdag.

De ukrainske myndigheder har endnu ikke registreret omkomne i forbindelse med oversvømmelserne.

Men mindst syv personer savnes onsdag morgen. Det oplyser den russisk indsatte borgmester i byen Nova Kakhovka ifølge det statslige russiske nyhedsbureau Tass.

Nova Kakhovka-dæmningen ligger på Dnepr-floden i det sydlige Ukraine.

Natten til tirsdag stod det klart, at dæmningen var blevet udsat for en sprængning. Vandet begyndte at fosse ud i landområdet langs floden.

Dæmningen består af et 30 meter højt og 3,2 kilometer langt murværk, der afskærmer et 18 kubikkilometer stort bassin.

Det er foreløbig uvist, hvem der står bag sprængningen. Ukraine og Rusland beskylder hinanden for at have ødelagt den.

Byen Nova Kakhovka, der ligger i Kherson-regionen, blev besat af russiske styrker i februar 2022 i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine.

Siden har både byen og dæmningen været kontrolleret af russisk militær.

Nova Kakhovka-dæmningen forsyner blandt andet Krim-halvøen med vand. Halvøen blev annekteret af Rusland i 2014.

/ritzau/