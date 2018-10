Regn og oversvømmelser i Frankrig dræber mindst seks

Mindst seks personer er døde i det sydvestlige Frankrig oven på kraftige oversvømmelser, skriver Reuters.

Fem personer er døde i det sydvestlige Frankrig, efter at kraftig regn faldt natten til mandag. Regnen har udløst oversvømmelser, hvor folk er fanget på hustage.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Vi har folk, der er strandet på hustage. Vi bliver nødt til at bruge helikoptere for at evakuere dem, for vi kan ikke nå dem med båd på grund af det kraftige vandstrømme.

- Det er for farligt, siger præfekt i byen Aude, Alain Thirion, til Reuters.

Han fortæller yderligere, at seks redningshelikoptere er tilkaldt, men at dårligt vejr forhindrer redningsarbejdet, som 250 brandmænd og 100 politifolk for nuværende er involveret i.

Ifølge nyhedsbureauet faldt der natten til mandag, hvad der svarer til flere måneders regn på blot få timer.

Det gav massive oversvømmelser, og i byerne Conques-sur-Orbiel og Villardonnel skulle vandet være nået helt op i førstesals højde.

Et af ofrene blev revet med af vandmasserne, mens vedkommende lå og sov.

Der falder stadig regn i området, og vandstanden forventes at stige yderligere.

2018 har været det varmeste år i Frankrig siden 1900, og meteorologer mener, at det har forstærket de kraftige regnskyl, der kommer regelmæssigt i efteråret i regionen.

/ritzau/