Oversvømmelser i Indonesien fordriver tusindvis fra deres hjem

Antallet af personer, som har mistet livet i oversvømmelser i det vestlige Indonesien, er steget til 50.

27 personer er desuden meldt savnet.

Det oplyser det nationale katastrofeagentur i Indonesien.

I weekenden har flere timer med kraftig regn medført, at flere områder af øen Sumatra, som ligger i den vestlige del af landet og er Indonesiens tredjestørste ø, blev oversvømmet.

Regnen har også skyllet kold lava ned fra Marapi, som er øens mest aktive vulkan. Kold lava er eksempelvis aske, sand og sten og klippestykker.

- På baggrund af indrapporteringer siger Suharyanto (chef for katastrofeagenturet, red.), at antallet af ofre, som er døde som følge af katastrofen, er registreret til 50 personer. 27 er savnet. 47 er såret, og 3396 er blevet evakueret, siger talsperson for agenturet Abdul Muhari i en udtalelse.

Suharyanto, der efter lokal skik går under ét navn, siger også, at dødstallet kan stige yderligere, og at det er nødvendigt at sætte alle kræfter ind for at finde de savnede.

Ifølge ham har redningsarbejdere omkring seks dage til at finde de overlevende.

I weekenden blev et hold af redningsarbejdere sendt til de berørte område i gummibåde for at lede efter savnede personer og for at fragte borgere i sikkerhed.

Mandag oplyste Abdul Muhari, at der flere steder er blevet oprettet centre til folk med bopæl i de evakuerede områder, hvor de kan opholde sig.

På daværende tidspunkt lød antallet af døde på 41, men det er altså siden steget.

Indonesien er i stor risiko for jordskred og oversvømmelser på grund af landets regnsæson.

I 2022 blev områder med i alt omkring 24.000 indbyggere evakueret, og to børn mistede livet, da der ligeledes var oversvømmelser i dele af Sumatra.

I december gik Marapi i udbrud og mindst 24 bjergbestigere, hvoraf størstedelen var universitetsstuderende, mistede livet.

/ritzau/AFP