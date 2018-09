Oversvømmelser i Nigeria gør 286.000 hjemløse på en måned

Kraftig regn har kostet 199 mennesker livet og gjort 286.000 andre hjemløse i Nigeria, oplyser beredskab.

Næsten 200 mennesker er døde i oversvømmelser forårsaget af kraftig regn i Nigeria.

Det oplyser landets katastrofeberedskab, Nema, torsdag.

199 mennesker er således bekræftet døde, efter at de to store floder Niger og Benue er gået over deres bredder.

I flere delstater i den centrale og sydlige del af landet er der erklæret en national katastrofe.

FN oplyste i sidste uge, at der er registreret flere end 3000 tilfælde af kolera og 97 dødsfald som følge heraf i de nordøstlige delstater Borno og Yobe i løbet af de seneste to uger alene.

I sin opdatering torsdag oplyser Nema, at "voldsomme oversvømmelser" har gjort flere end 286.000 mennesker hjemløse siden slutningen af august.

Katastrofeberedskabet tilføjer, at det tal ventes at stige, i takt med at der falder mere regn i løbet af de kommende uger.

/ritzau/AFP