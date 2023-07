Oversvømmelser koster 22 mennesker livet i det nordlige Indien

Skybrud i det nordlige Indien har kostet mindst 22 mennesker livet og forårsaget jordskred og oversvømmelser i regionen, oplyser myndigheder og lokale medier mandag.

Skoler i New Delhi er lukket, efter at voldsom regn har ramt byen over weekenden.

Myndighederne i delstaterne Himchal Pradesh og Uttrakhand, der ligger tæt på Himalaya, har bedt indbyggerne om ikke at gå udenfor, medmindre det er nødvendigt.

Mindst 22 mennesker har mistet livet i oversvømmelser og jordskred i delstaterne Himchal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Jammu og Kashmir og Punjab søndag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det skriver avisen Times of India.

I den nordlige delstat Himchal Pradesh har oversvømmelser over weekenden ødelagt en bro og skyllet adskillige hytter væk.

Myndighederne har brugt helikoptere til at redde folk, der er strandet på veje og broer på grund af regnen.

Gaderne i flere af delstaterne er desuden oversvømmede. I nogle områder har redningsfolk brugt gummibåde til at redde folk, der har været strandet i deres hjem, skriver lokale medie.

- Bliv venligst inde i jeres huse, fordi mere voldsom regn forventes i løbet af de næste 24 timer, siger Sukhvinder Singh Sukhu, der er førsteminister i Himachal Pradesh, til lokale medier sent søndag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mange distrikter i Himachal Pradesh fik, hvad der svarer til en måneds nedbør i løbet af weekenden, siger en person fra vejrtjenesten.

Delhi, Punjab og Himachal Pradesh har fået henholdsvis 112 procent, 110 procent og 70 procent mere regn indtil videre i monsunsæsonen, end de plejer.

Monsunsæsonen startede 1. juni.

/ritzau/Reuters