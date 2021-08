Oversvømmelser kræver mindst otte liv i Tennessee

Mindst otte mennesker er døde, og adskillige savnes, efter at oversvømmelser har ramt den centrale del af delstaten Tennessee i USA.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Flere boliger er blevet ødelagt, og billeder fra området viser, hvordan flere steder står under vand.

Sheriff Chris Davis i Humphrey's County siger, at mindst 30 mennesker er blevet meldt savnet.

I amtet, der ligger lidt under 100 kilometer vest for hovedstaden Nashville, er der ifølge et lokal mediet faldet mere end 38 centimeter regn.

Det har ført til, at folk er blevet reddet fra vandmasserne, veje er blevet spærret, og der er også problemer med kommunikationen i området.

Krissy Hurley, der er meteorolog ved den nationale vejrtjeneste i USA (NWS), siger, at området har fået omkring 20-25 procent af den gennemsnitlige årlige nedbørsmængde i løbet en morgen.

/ritzau/