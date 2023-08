Oversvømmelser tager til i det sydlige Norge

Nye beregninger fra de norske myndigheder viser, at oversvømmelser vil tage til i de kommende døgn, skriver NTB.

- Vi har aldrig før set så omfattende oversvømmelser i flere af elvene. Prognoserne tyder på, at oversvømmelser vil blive ved med at tage til i de store elve - særlig i elv-systemerne i Drammensvassdraget og i de nedre dele af Glomma, siger Erik Holmqvist, som overvåger oversvømmelserne øst for Oslo.

Udviklingen har skabt frygt for, at en dæmning ved et kraftværk på Braskereidfoss 165 kilometer nord for Oslo skal bryde sammen.

- Der er allerede frygt for, at dæmningen skal briste. Onsdag eftermiddag blev journalister og nysgerrige bedt om at forlade området på grund af fare, skriver NRK.

En regionalpolitiker anslår, at skaderne efter uvejret, som har fået navnet Hans, beløber sig 500 millioner norske kroner (omkring 332 millioner danske kroner).

- Og vi har endnu ikke det fulde overblik over ødelæggelserne, siger den regionale borgmester Aud Hove til Kommunal Rapport.

Aud Hov anser onsdag for en skæbnedag i Norge .

- Vi har brug for hjælp fra hele samfundet. Dagen i dag er afgørende for, om det her kommer til at gå godt eller ej, siger hun i en pressemeddelelse.

Aud Hov står i spidsen for regionen Innlandet, der ligger umiddelbart nord for Oslo og grænser op til Sverige mod øst.

Politiet har besluttet at indføre luftrumsrestriktioner over dele af Hallingdal.

Restriktioner er indført fra Liodden i Nes kommune til Høgehaug i Hol kommune, skriver politiet på mediet X, der tidligere hed Twitter.

Hallingdalen er blandt de hårdest ramte områder - og der er iværksat omfattende evakueringer fra området - blandt andet med helikoptere.

- Der er onsdag blevet sat yderligere syv helikoptere ind i evakueringerne, oplyser regeringen.

- Det vi oplever nu, er en ekstrem situation, og det er behov for flere helikopterressourcer. Det er mange evakuerede, mange ramte og enorme materielle skader, siger justits- og beredskabsminister Emilie Enger Mehl i en pressemeddelelse.

