Oversvømmelser koster 53 mennesker livet i Indonesien

Voldsomme skybrud nytårsaften førte til både oversvømmelser og jordskred i Indonesiens hovedstad, Jakarta.

Dødstallet efter oversvømmelser i området omkring Indonesiens hovedstad, Jakarta, har nået 53.af

Det oplyser myndighederne.

Over 170.000 mennesker har været nødt til at søge ly for de massive oversvømmelser i det enorme byområde, hvor der bor omkring 30 millioner mennesker.

Titusinder er fortsat ude af stand til at vende hjem, og hele nabolag står under vand.

Det er skybrud, der begyndte nytårsaften, som har udløst både oversvømmelser og jordskred omkring Jakarta og i naboregionen Lebak, som ligger på den sydlige del af øen Java.

Lørdag meddelte Indonesiens katastrofemyndigheder, at dødstallet var steget til 53, mens en person fortsat er meldt savnet.

- Vi har fundet flere lig, siger talsmand for katastrofemyndighederne Agus Wibowo.

I 2007 døde flere end 50 personer i en af de dødeligste oversvømmelser i byens historie. Og igen for fem år siden blev store dele af byen oversvømmet, da kanalerne i Jakarta løb over deres bredder.

De lokale myndigheder i Jakarta har de seneste år forsøgt at sikre den lavtliggende millionby bedre mod oversvømmelser i forbindelse med regntiden i Indonesien.

/ritzau/AFP