Overvågning af Epstein ophørte efter psykologvurdering

Den amerikanske finansmand Jeffrey Epstein hængte sig selv i et fængsel på Manhattan 10. august.

En psykolog godkendte, at den amerikanske finansmand Jeffrey Epstein ikke skulle være under særlig overvågning i fængslet for at forhindre, at han begik selvmord.

Det oplyser det amerikanske justitsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den nu afdøde 66-årige finansmand Epstein var sigtet for at have betalt mindreårige piger for seksuelle ydelser.

Han risikerede op til 45 års fængsel, da han hængte sig i en fængselscelle på Manhattan i New York 10. august.

Epstein var i juli blevet sat under særlig overvågning for at forhindre selvmord, da han angiveligt allerede dengang havde forsøgt at tage livet af sig selv.

Overvågningen skulle enten bestå i konstant opsyn fra fængselspersonalet eller andre indsatte.

Men Epstein "blev senere fjernet fra den særlige overvågning, efter at en vurdering, som blev foretaget af en psykolog med doktorgrad, ikke længere fandt overvågningen nødvendig".

Sådan skriver den amerikanske vicerigsadvokat Stephen Boyd ifølge Reuters i et brev til retsudvalget i Repræsentanternes Hus, der har søgt yderligere informationer om Epsteins død.

Epstein sad på Metropolitan Correctional Center (MCC) på Manhattan.

Her skulle to vagter have tjekket op på hver enkelt fange hvert 30. minut.

Men den procedure blev ikke fulgt i løbet af natten, har en kilde fortalt til Reuters.

Det amerikanske forbundspoliti, FBI, har efterfølgende undersøgt hans død.

Epstein skrev ifølge The New York Post to dage før sin død et testamente, som viser, at han efterlader sig 578 millioner dollar.

En obduktion har fastslået, at Epstein begik selvmord.

Hans selvmord har været omgærdet af flere konspirationsteorier.

Finansmanden havde forbindelse til nogle af USA's mest magtfulde personer.

Blandt dem, som han havde været på venskabelig fod med, var præsident Donald Trump, tidligere præsident Bill Clinton og Storbritanniens prins Andrew.

/ritzau/