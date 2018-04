På dagsordenen for G7-mødet i Canada

* Udenrigsministre fra G7-landene - Tyskland, Frankrig, Italien, Storbritannien, USA, Canada og Japan - er i disse dage til møde i Toronto i Canada.

* På dagsordenen er forholdet til Rusland, konflikten i Syrien, atomaftalen med Iran (JCPOA) og Nordkorea.

* USA's europæiske allierede frygter, at Washington vil trække sig ud af den aftale med Iran, der skal hindre Iran i at udvikle atombomber.

* G7-landene ventes også kraftigt at støtte initiativer, der kan overbevise Nordkorea om at stoppe arbejdet med at udvikle et arsenal af strategiske atomraketter.

