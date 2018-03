På Facebook er du selv produktet

* Facebook indkapsler talemåden, at "hvis noget er gratis, så er du selv produktet".

* Forretningsmodellen handler om, at Facebook indsamler data fra brugerne, når de eksempelvis klikker på noget, kommenterer eller "synes godt om" et opslag eller en specifik side.

* Alle de oplysninger har stor værdi, fordi de kan bruges til at målrette annoncer på Facebook. Derfor betaler alle slags firmaer - og også politiske partier - for at annoncere på det sociale medie.

Kilde: AFP.

/ritzau/