På forhandlingsdag meldes der om skud i Nagorno-Karabakh

Der er torsdag angiveligt blevet affyret flere skud i hovedstaden Stepanakert i den omstridte region Nagorno-Karabakh.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er myndigheder for de etniske armeniere i området, der melder om skud i byen. To unavngivne kilder oplyser det samme til Reuters.

Dermed kan det tyde på, at en våbenhvile indgået onsdag er blevet brudt.

De armenske separatister beskylder Aserbajdsjan for at stå bag og for at have brugt "forskellige våben og for på den måde at bryde våbenhvilen".

Aserbajdsjans forsvarsministerium har torsdag straks afvist påstanden og kaldt den for "fuldstændig forkert og misinformation".

Torsdagens påståede skudepisode falder sammen med et møde mellem etniske armeniere og repræsentanter fra Aserbajdsjan.

De to rivaliserende parter blev enige om at forhandle, da de armenske separatister onsdag lagde deres våben efter en aserbajdsjansk offensiv.

Billeder, som Reuters har fået tilsendt fra den aserbajdsjanske by Yevlakh, viser de forhandlende parter samlet rundt om et bord.

Aserbajdsjan sendte tirsdag styrker med artilleriopbakning ind i området, som i dag fungerer som et de facto-selvstyre under Armeniens kontrol, for at tvinge regionen tilbage på aserbajdsjanske hænder.

Det indledte et døgns kampe mellem separatister og Aserbajdsjans hær.

Onsdag trak de armenske separatister sig og gik med med til at diskutere fremtiden for den omstridte region. Det oplyste de onsdag:

- Problemstillingen, som den aserbajdsjanske side har rejst, om genintegration og sikringen af armenieres sikkerhed i Nagorno-Karabakh vil blive diskuteret på et møde mellem repræsentanter fra den lokale armenske befolkning og centrale myndigheder fra Aserbajdsjan.

Nagorno-Karabakh ligger i Aserbajdsjan, men er en selvstyrende enklave støttet af Armenien. Den har egen præsident, egen valuta og eget flag.

Regionen har en befolkning på omkring 150.000 mennesker.

