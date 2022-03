På kvindernes kampdag skærpede Guatemala straffen for abort

Guatemala har vedtaget lovpakke, der hæver straffen for abort og forbyder ægteskab mellem to af samme køn.

Det mellemamerikanske land Guatemala har vedtaget et lovforslag, der blandt andet skærper straffen for abort betragteligt.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Lovforslaget blev stemt igennem i landets kongres tirsdag 8. marts - på Kvindernes internationale kampdag. Den træder endeligt i kraft, når den er blevet underskrevet af præsident Alejandro Giammattei.

- Mens andre lande fortsætter med at vedtage love, der tillader abort, og love, der fører til den originale families forfald, har det her nu udviklet sig til at være en vigtig lov for Guatemalas samfund, siger Armanda Castillo.

Artiklen fortsætter under annoncen

Castillo er et højreorienteret kongresmedlem og en af lovforslagets fortalere.

Med den nye lov kan kvinder, der "har medvirket til egen abort eller givet samtykke til, at en anden person udfører den", straffes med ti års fængsel.

Det er over tre gange mere end den nuværende maksimale straf på tre år.

Lovforslaget ændrer også landets borgerlige lovbog. Den vil nu "udtrykkeligt forbyde ægteskab mellem to personer af samme køn".

Desuden indføres der et forbud både i private og offentlige institutioner mod at undervise om seksuel diversitet - eksempelvis homo- eller biseksualitet.

Lovforslaget har været lagt på is siden 2018. Det var også uventet, at det ville blive godkendt i kongressen. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Flere venstreorienterede kongresmedlemmer har været stærkt imod.

- Store dele af befolkningens menneskerettigheder bliver overtrådt, siger kongresmedlemmet Walter Felix ifølge AFP.

Han tilføjet, at lovforslaget er diskriminerende og "opildner til had".

/ritzau/