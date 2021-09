På lanceringsdag i El Salvador falder bitcoin 17 procent

Samme dag, som El Salvador begyndte at acceptere bitcoin som et lovligt betalingsmiddel, faldt kryptovalutaen tirsdag 17 procent.

Til det laveste niveau i en måned.

Det skriver finansmediet Bloomberg.

I New York faldt værdien til 43.050 dollar - knap 270.000 kroner.

Bloomberg Galaxy Crypto Index, der overvåger nogle af de største kryptovalutaer i verden, tabte så meget som 19 procent på et tidspunkt.

- Mystiske frasalg eller frasalg, hvor en legitim årsag først bliver fundet langt senere, er meget mere almindeligt inden for kryptovaluta end andre værdiklasser. Det siger Stephane Ouellette, der er administrerende direktør og medstifter af FRNT Financial, til Bloomberg.

- Markedet er fortsat langt mere uigennemsigtigt end de fleste andre.

Det markante fald kommer, mens bitcoin står over for en af sine største prøver i sin 12 år lange historie. Tirsdag begyndte El Salvador således som det første land i verden at acceptere bitcoin som lovligt betalingsmiddel.

El Salvadors præsident, Nayib Bukele, meddelte mandag, at landet havde indkøbt 400 bitcoins til en værdi af godt 130 millioner kroner.

Ifølge regeringen vil det blandt andet betyde, at mange indbyggere for første gang vil kunne have værdier stående i en bank.

Nye meningsmålinger fra El Salvador viser, ifølge nyhedsbureauet AFP, at størstedelen af landets 6,5 millioner indbyggere er imod regeringens bitcoin-tiltag.

De vil i stedet fortsætte med at benytte sig af amerikanske dollar. Dollaren har de seneste to årtier været landets valuta.

Når en valuta accepteres som lovligt betalingsmiddel, betyder det, at man har ret til at bruge valutaen til at betale for varer og ydelser i landet.

