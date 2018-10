Ikke-muslimer fordømmes i stor stil på sociale medier af saudiarabiske lærde

På internettet udbreder saudiarabiske wahhabister sig til et enormt publikum om alt fra, hvordan muslimske mænd må afstraffe deres hustruer fysisk, til hvornår hellig krig mod vantro er ærefuldt

Der står gode råd, undervisning og vejledning i kø til muslimer på sociale medier som YouTube, Twitter og Facebook.

En af de mest indflydelsesrige og populære lærde, der i dag deler ud af sin fortolkning af islam, er den 48-årige saudiarabiske lærde Mohammad al-Arifi, der alene på Twitter har 21,5 millioner følgere. Dem vejleder han blandt andet i, hvordan det er tilladt for muslimske ægtemænd at udmåle ”lette fysiske afstraffelser til ulydige hustruer”.

På YouTube har Mohammad al-Arifi også forklaret dem, der vil lytte, at det kan ”være en ære for den troende muslim at vie sit liv til hellig krig” og til ”ønsket om i Allahs navn at udgyde blod, knuse hjerneskaller, skære lemmer af”.

Det er blandt andet den slags yderligtgående budskaber fra saudiarabiske lærde på de sociale medier, der i de senere år har været med til at udbrede wahhabisme – en strengt konservativ fortolkning af islam – i afrikanske lande, vurderer professor i politologi og ekspert i fundamentalistiske islamistiske organisationer i Afrika ved Free State University i Bloemfontein i Sydafrika, Hussein Solomon.

Han peger på det problematiske i, at wahhabister i Saudi-Arabien opfatter deres version af islam som den eneste rigtige.

”Dermed opfatter de også afrikansk islam, der traditionelt har været tolerant og moderat, som u-islamisk. Wahhabisterne argumenterer samtidig for, at arabisk er andre sprog overlegent, fordi Koranen blev åbenbaret på arabisk. I en multietnisk og mangesproget afrikansk virkelighed kan det ikke undgås, at den holdning er med til at skabe konflikter,” siger Hussein Solomon.

Der findes forsvindende få undersøgelser af, hvordan radikale saudiarabiske lærde agerer på de sociale medier.