På trods af uskyldige drab: Svensk politi vil ikke advare naboer

Det er ikke en mulighed at advare naboer om potentielle mål i bandekonflikten.

Sådan lyder det fra Jale Poljarevius, der er efterretningschef i Sveriges politiregion Mitt, ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

Det er på trods af, at flere uskyldige borgere er blevet dræbt i forbindelse med bandekonflikten i Sverige.

Alene i september har bandemedlemmer dræbt 11 personer, herunder flere tilfældige.

Ifølge svensk politi kontakter flere bekymrede udlejere og boligejere nu myndighederne.

Beboerne vil gerne vide, hvordan trusselsbilledet ser ud, når politiet har været på stedet i området, men på grund af tavshedspligt må myndigheden ikke give nogle klare svar, siger Poljarevius.

- Hvis folk spørger, svarer vi, at vi er der for at øge trygheden og forebygge kriminalitet. Men detaljer er ikke mulige, man kan kun tale i generelle vendinger, siger han.

I dag arbejdes der løbende med at kortlægge og beskytte potentielle mål.

Alene i Stockholm har politiet ifølge SVT en liste med omkring 150 adresser, hvor der kan forekomme voldshandlinger i fremtiden.

Nogle steder er der bevogtet døgnet rundt, mens der i andre tilfælde er såkaldte patruljer, hvor politiet færdes mellem forskellige steder.

Ved direkte trusler tømmes boligen helt.

Det er dog umuligt at beskytte alle bandemedlemmer og deres pårørende – såvel som dem, der tilfældigvis bor ved siden af, lyder det.

Den svenske regering har tidligere fredag besluttet, at Forsvaret skal støtte politiet i kampen mod bandekriminalitet.

Forsvarets støtte til politiet kan være alt fra personale til udstyr.

