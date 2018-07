Pårørende venter i uvidenhed ved grotte med fodbolddrenge

Truende regn gør redningsaktion i grotte af resterende otte drenge og træner til et kapløb mod uret.

Redningsoperationen i en oversvømmet thailandsk grotte er fortsat et kapløb mod uret, da nye voldsomme regnskyl kan komme inden for kort tid og forværre oversvømmelserne.

Dykkere, lægehold og redningsarbejderne, der søndag fik reddet fire af i alt 12 indespærrede fodbolddrenge og en træner, ventes inden for kort tid at iværksætte endnu en operation.

- Jeg står stadig og venter her uden for grotten, og jeg krydser fingrene for, at min søn er blandt dem, som bliver reddet ud i dag, men vi ved ikke noget. Mange forældre og pårørende venter. Ingen er blevet informeret om noget, siger Supaluk Sompiengjai, som er mor til Pheeraphat, der stadig er i grotten.

Thailands indenrigsminister, Anupong Paojinda, siger mandag, at drengene, som blev reddet ud søndag, har det godt og tilsyneladende er raske, men at de skal gennem yderligere medicinske undersøgelser.

Sent søndag aften oplyste provinsguvernør Narongsak Osottanakorn, at redningsoperationen ville blive stillet i bero imellem 10 og 20 timer - blandt andet fordi dykkernes iltflasker skulle fyldes igen. Desuden er der behov for pauser under den krævende og farefulde operation.

Tilsammen deltager 90 specialdykkere i operationen. 50 af disse er fra udlandet.

Paojinda siger, at det er de samme dykkere, der søndag fik fire drenge ud, som skal hente de resterende ni.

To dykkere svømmer med en dreng ad gangen gennem den oversvømmede grotte, hvor de flere steder kan komme op til overfladen, og hvor de kan få hjælp til at skifte iltflasker af andre dykkere.

Drengene er under redningsaktionen delt op i fire grupper inde i grotten - fire i den første og tre i de øvrige. Fodboldtræneren skal efter planen være den sidste til at komme ud ifølge lokale kilder.

De 12 drenge, som er i alderen fra 11 til 16 år, og deres træner gik ind grotten den 23. juni trods advarselsskilte.

Da monsunregnen kom, blev de smalle gange hurtigt oversvømmede, og gruppen blev presset længere og længere ind i grottesystemet.

Da dykkere fandt frem til dem, havde de været indespærret i ni dage.

