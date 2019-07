Pakistan anholder mistænkt for Mumbai-angreb

Stifter af pakistansk militærgruppe anholdes under mistanke om at finansiere terror, oplyser indisk talsmand.

Myndigheder i Pakistan har onsdag anholdt Hafiz Saeed, der er mistænkt for at være hjernen bag et angreb for 11 år siden i den indiske by Mumbai.

Det oplyser en talsmand fra den indiske delstat Punjabs regeringschefs kontor til nyhedsbureauet Reuters. Manden er mistænkt for at finansiere terror.

Saeed er stifter af den militante pakistanske gruppe Lashkar-e-Taiba, som ifølge Indien dræbte 166 mennesker i Mumbai i 2008 ved et selvmordsangreb.

Anholdelsen fandt sted nær byen Gujranwala, der ligger i den centrale del af Pakistan, oplyser talsmanden fra Punjab, Shahbaz Gill.

Han er blandt andet sigtet for at indsamle økonomiske midler, som bliver brugt til ulovlige handlinger.

Pakistan har længe været under internationalt pres. Kritikken går blandt andet på, at landet ikke gør nok for at stoppe finansiel støtte til militante grupper.

USA, der har stemplet Hafiz Saeed som terrorist, har tilbudt 10 millioner dollar som belønning for informationer, der kan lede til, at Saeed kan blive dømt for angrebet i Mumbai.

Selv har stifteren af Lashkar-e-Taiba nægtet, at hans gruppe har noget at gøre med militante grupper at gøre.

/ritzau/