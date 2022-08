Pakistan beder verden om hjælp til ekstreme oversvømmelser

Pakistan har desperat brug for hjælp efter oversvømmelser, der beskrives som af bibelske proportioner.

Pakistan appellerer nu til det internationale samfund om yderligere hjælp, efter at ekstreme oversvømmelser har skabt kaos i hele landet.

USA, Storbritannien, De Forenede Arabiske Emirater og en række andre lande har allerede bidraget med hjælp, men der er brug for mange flere midler.

Det siger en embedsmand ved navn Salman Sufi fra det pakistanske indenrigsministerium til BBC.

Siden juni har flere end 1000 mennesker mistet livet i oversvømmelserne, mens millioner er blevet fordrevet fra deres hjem, fortæller han.

Ifølge Salman Sufi gør den pakistanske regering alt, hvad der står i dens magt, for at hjælpe folk, men landet har desperat brug for mere international assistance.

- Pakistan har kæmpet med økonomiske problemer, og ligesom vi var ved at komme ovenpå, ramte monsunkatastrofen, siger han til BBC.

I den nordvestlige del af landet er tusindvis af mennesker flygtet fra deres hjem, efter at floder i provinsen Khyber Pakhtunkhwa er gået over deres bredder og har forårsaget enorme oversvømmelser.

- Huset, som har taget os årevis at bygge, begyndte at synke lige for øjnene af os, siger 23-årige Junaid Khan til nyhedsbureauet AFP.

- Vi sad i vejkanten og så vores drømmehus synke, tilføjer han.

Det fulde omfang af ødelæggelserne kendes endnu ikke, men indbyggere har beskrevet oversvømmelserne som de værste, de nogensinde har oplevet.

- Det er oversvømmelser af bibelske proportioner, siger en lokal embedsmand ifølge BBC.

Premierminister Shehbaz Sharif oplyste fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters, at 33 millioner af landets indbyggere er berørt af de omfattende oversvømmelser, som har ødelagt omkring 220.000 hjem.

Yderligere er en halv million hjem blevet stærkt beskadiget.

I 2010 omkom over 2000 mennesker i regntiden i Pakistan, og en femtedel af landet stod under vand.

/ritzau/