Pakistan blokerer sociale medier af frygt for uroligheder

For at dæmme op for protester og uroligheder har Pakistan fredag blokeret for sociale medier i nogle timer.

Myndighederne i Pakistan har fredag blokeret for en række sociale medier.

Det sker af frygt for, at aktivister fra en radikal islamisk gruppe ville bruge de samme medier til at opfordre til voldelige protester mod sidste års skildring af profeten Muhammed i Frankrig.

Støtter af den højreorienterede gruppe Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) har siden mandag protesteret ved blandt andet at blokere veje og gader.

Demonstranterne kræver, at regeringen følger op på et tidligere løfte om at udvise den franske ambassadør senest tirsdag i næste uge.

Årsagen er, at der i Frankrig sidste år blev offentliggjort en tegning af profeten Muhammed. Det er støtter af TLP fortsat utilfredse med, da de ligesom mange andre muslimer mener, at det er blasfemisk at skildre profeten.

Mindst fem personer, herunder to betjente, er døde under protesterne. På grund af situationen har den franske ambassade i hovedstaden Islamabad opfordret franske statsborgere til at forlade Pakistan for en stund.

- Sociale medier er blevet blokeret i nogle få timer, så personerne bag urolighederne ikke kan bruge dem under fredagens bønnemenigheder, siger en unavngiven embedsmand til dpa.

De sociale medier Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp og TikTok er fredag blokeret på tværs af Pakistan.

Medierne bliver i høj grad benyttet af politiske partier, islamiske grupper såvel som militante organisationer til at kommunikere med støtter.

/ritzau/dpa