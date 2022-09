Pakistan kæmper med farlig vandstand i landets største sø

100.000 tvangsflyttes for at sikre, at Pakistans største sø ikke oversvømmer tæt befolkede områder.

Myndighederne i Pakistan har søndag ladet landets største sø gå over sine bredder for at sikre andre områder mod oversvømmelser.

Det oplyser en pakistansk minister ifølge nyhedsbureauet Reuters.

I den forbindelse er op mod 100.000 mennesker tvunget til at flytte fra deres hjem. Det sker i et forsøg på at sikre tættere beboede områder mod de farlige vandmasser, oplyser Jam Khan Shoro, der er minister for vandanliggender i Sind-provinsen.

Pakistan er ramt af alvorlige oversvømmelser. Det skyldes ekstreme mængder regn og smeltende gletsjere i Pakistans nordlige bjergregioner. Vandmasserne har berørt 33 millioner mennesker. Mindst 1290 personer er omkommet, herunder 453 børn.

Klimaforandringer får skylden for oversvømmelserne, der ifølge Reuters stadigvæk spreder sig.

Det er uklart, hvor mange af de op mod 100.000 tvangsflyttede personer der rent faktisk forlader deres hjem.

Nogle af dem har klaget over, at de tilflugtssteder, de er blevet tilbudt, er fyldte. Andre er tøvende med at forlade deres hjem.

Monsunregnen begyndte i juni og har ført til de værste oversvømmelser i et årti i Pakistan. En tredjedel af landet ligger under vand, og vigtig infrastruktur som veje og broer er ødelagt.

Det vurderes, at det vil koste over 75 milliarder kroner at genopbygge de berørte områder efter oversvømmelserne.

Danmark sender ti millioner kroner til nødhjælpsarbejde i landet, oplyste Udenrigsministeriet torsdag.

FN og den pakistanske regering sendte tirsdag i fællesskab en officiel appel om international hjælp. De beder om 160 millioner dollar - knap 1,2 milliarder kroner - til at hjælpe de hårdest ramte.

Pakistan kalder selv situationen for en national krise.

/ritzau/