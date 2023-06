Pakistan slår ned på menneskesmuglere efter forlis

Myndighederne i Pakistan har i weekenden anholdt 10 formodede menneskesmuglere, som muligvis har forbindelse til det tragiske skibsforlis ved Grækenland.

Den pakistanske premierminister, har efter tragedien i Grækenland, hvor en del pakistanere omkom, givet ordre til en stor politiaktion mod menneskesmugleres netværk.

Sharif siger, at personer, der findes skyldige i menneskesmuglinger, vil blive hårdt straffet.

Hvert år begiver tusindvis af pakistanere sig ud på farefulde rejser for at nå legalt eller illegalt til Europa i deres søgen efter en bedre tilværelse. De flygter fra kaotiske forhold, som skyldes politiske spændinger og en økonomi på randen af et sammenbrud.

I en fælles erklæring fra Den Internationale Organisation for Migration og FN's flygtningeorgan hedder det, at mellem 400 og 750 mennesker var om bord på det forliste fartøj.

Unge mænd fra blandt andet Punjab bruger ofte en rute gennem Iran, Libyen, Tyrkiet og Grækenland for at nå illegalt til Europa.

En pensioneret pakistansk embedsmand, Shahid Mehmood, siger, at han gjorde alt for at tale sin 25-årige søn Shehryar Sultan fra at tage illegalt til Europa, men det var forgæves. Han frygter nu, at sønnen omkom ved forliset onsdag.

Den 60-årige Mehmood, siger, at sønnen havde betalt 2,2 millioner pakistanske rupees - godt 52.000 kroner - for sin ulovlige rejse.

Faren siger, at sønnen blev hjernevasket af menneskesmugleren.

- Det tager kun to eller tre dage, fik han at vide. Den tætpakkede båd, som forliste onsdag, var på vej fra Libyen til Italien med hundredvis af migranter om bord.

Der var op mod 100 børn om bord på den 20-30 meter lange fiskerbåd, da den tidligt onsdag kæntrede omkring 80 kilometer syd for kystbyen Pylos.

De fleste af personerne om bord på båden var ifølge græske myndigheder fra Egypten, Syrien og Pakistan.

/ritzau/AFP