Efter en alvorlig konfrontation mellem atommagterne Indien og Pakistan løslader Pakistan 360 indiske fanger.

Pakistan vil løslade 360 indiske fanger i løbet af april.

Landet håber, at Indien vil gøre det samme med pakistanske fanger.

Det oplyser Pakistans udenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters sent fredag aften.

- Vi håber, at Inden vil gennemføre et lignende tiltag, siger Mohammad Faisal, talsmand i Pakistans udenrigsministerium.

355 af de fængslede er fiskere, mens fem omtales som "civile".

De første 100 fanger skal efter planen løslades mandag den 8. april. De har alle afsonet deres domme.

Udmeldingen fra Pakistans udenrigsministerium kommer efter en alvorlig konfrontation mellem de to atommagter i den omstridte Kashmir-region.

Konflikten i Kashmir blev optrappet, da en militant pro-pakistansk gruppe dræbte mindst 40 indiske soldater i den indiske del af Kashmir i februar.

Indien svarede igen ved fra luften af angribe mål i Pakistan. Her ramte man terrorlejre ifølge den indiske regering.

Dagen efter meddelte Pakistan, at det havde nedskudt to fly, og at en indisk pilot var taget til fange.

Men det fik den pakistanske premierminister, Imran Khan, til at advare om, at tilfældigheder kunne udløse en atomkonflikt mellem de to lande.

Indien og Pakistan har, siden de opnåede selvstændighed i 1947, ligget i konflikt om Kashmir. Striden udløste regulære krige mellem de to lande i 1947, i 1965 og i 1999.

Begge lande har offentliggjort lister med oplysninger om, at 537 indere sidder fængslet i Pakistan, mens 347 pakistanere er fængslet i Indien.

Ud over fiskere og civile er også militante ekstremister og separatister blandt de tilfangetagne, der sidder fængslet i forbindelse med Kashmir-konflikten.

Forholdet mellem de to lande gør, at fangerne risikerer at blive tilbageholdt i fængslerne, længe efter at de har afsonet deres dom. Nogle ender med at sidde fængslet i måneder, hvis ikke år, efter endt afsoning.

