Pakistans eksleder anholdt under højspændt valgkamp

Uniformerede mænd eskorterede den dømte Nawaz Sharif og hans datter væk, så snart deres fly landede i Lahore.

Pakistansk tidligere premierminister Nawaz Sharif er blevet anholdt kort tid efter, at han var vendt hjem til Pakistan efter et besøg i Storbritannien.

Det oplyser en unavngiven embedsmand, og samme melding kommer fra pakistansk tv.

Sharif, der har været Pakistans premierminister tre gange, blev i sidste uge idømt ti års fængsel for korruption.

Også Sharifs datter Maryam Sharif er anholdt fredag. Hun er idømt syv års fængsel i samme korruptionssag.

Tv-billeder viser uniformerede mænd, der eskorterer Sharif og hans datter væk fra flyet kort efter, at det var landet i storbyen Lahore omkring klokken 17.45 dansk tid.

Korruptionsdommen mod Sharif er et alvorligt nederlag ikke blot for ham, men også for hans parti, Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N), fordi den kommer mindre end to uger inden parlamentsvalget i landet.

Sharif og hans datter vendte fredag eftermiddag tilbage til Pakistan efter et besøg hos Sharifs sygdomssvækkede kone i den britiske hovedstad, London.

- Jeg ved, at jeg vil blive bragt direkte i fængsel, sagde han i en videomeddelelse, inden han landede i hjemlandet.

Flere end 10.000 tilhængere var mødt frem i lufthavnen i Lahore for at tage imod Nawaz og Maryam Sharif og vise deres opbakning til den tidligere premierminister.

De kommer hjem til en yderst spændt situation. Forud for valget i Pakistan, der finder sted 25. juli, er mindst 74 mennesker blevet dræbt ved to forskellige bombeangreb, der var rettet mod to valgmøder.

Islamisk Stat har taget skylden for det ene angreb i den urolige Baluchistan-provins, hvor mindst 70 mennesker er dræbt. Det er årets hidtil blodigste angreb i Pakistan.

Nawaz Sharif har trods korruptionsdommen stadig opbakning blandt mange pakistanske vælgere.

Anholdelsen af ham kan forårsage yderligere uroligheder i valgkampen, hvor der er rygter om, at landets magtfulde militær bakker op om den tidligere cricket-helt Imran Khan, som har betegnet Sharif som "en kriminel".

/ritzau/Reuters