Eksregeringschef Sharif i Pakistan idømmes ti års fængsel

Nawaz Sharifs familie har tidligere antydet, at militæret har blandet sig i retssag mod ekspremierministeren.

Nawaz Sharif, som var premierminister i Pakistan indtil sidste sommer, er fredag idømt ti års fængsel ved en antikorruptionsdomstol i landet.

Han er dømt for køb af luksusejendomme i London i 1990'erne. Pakistanske myndigheder har sagt, at eksregeringschefen ikke har redegjort for, at disse er købt med egne penge.

Sharif, som trådte tilbage i juli 2017, har nægtet sig skyldig. Han ventes at anke dommen.

Da dommen faldt fredag var 68-årige Nawaz Sharif ikke til stede i retten. Der har været mange comeback i pakistansk politik, men den seneste afgørelse er et hårdt slag mod Sharif og hans parti, PML-N.

Datteren Maryam Sharif, der betragtes som ekspremierministerens arvtager på den politiske scene, idømmes syv års fængsel i samme sag.

Desuden blev Maryam Sharifs mand, Muhammad Safdar, der også er medlem af PML-N, idømt et års fængsel, oplyser anklager Sardar Muzaffar Abbasi.

Nawaz Sharif har været premierminister tre gange: Fra 1990 til 1993, fra 1997 til 1999 og fra 2013 til 2017.

Han er også dømt til at betale en bøde på 10,6 millioner dollar, svarende til 67,5 millioner danske kroner.

Sharifs datter har tidligere antydet, at militæret har blandet sig i den juridiske proces. Maryam er idømt en bøde på en fjerdedel af det beløb.

Pakistans regering har desuden konfiskeret familiens ejendomme i London.

Nawaz Sharif var fredag i London hos sin kræftsyge kone sammen med datteren Maryam Sharif.

Maryam Sharif sagde sidste efterår, at retssagen var "en gentagelse af 1999".

Det var året, da hendes far blev væltet som premierminister af den tidligere hærchef Pervez Musharraf i et militærkup.

