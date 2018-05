Pakistans indenrigsminister såret i skudangreb

En gerningsmand har forsøgt at dræbe Pakistans indenrigsminister. Ministeren er ramt i armen og lever.

En bevæbnet gerningsmand har søndag åbnet ild mod Pakistans indenrigsminister, Ahsan Iqbal, der er blevet såret af skuddene.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Skudangrebet antages ifølge Maik Ahmad Khan, der er talsmand for myndighederne, at være et attentatforsøg.

Der skal være valg i Pakistan i slutningen af juli.

Ifølge viceindenrigsminister, Talal Chaudhry, blev Ashan Iqbal ramt af en kugle i sin arm. Skuddene faldt, mens Iqbal besøgte sit hjemdistrikt Narowal i den centrale del af Punjab-provinsen.

Talsmanden oplyser, at Ashan Iqbal er ude af livsfare.

Gerningsmanden er blevet anholdt ifølge Maik Ahmad Khan.

