Pakistans leder er coronasmittet to dage efter vaccination

68-årige Imran Khan blev vaccineret mod coronavirus torsdag. To dage senere meldes premierministeren smittet.

Den pakistanske premierminister, Imran Khan, er blevet testet positiv for coronavirus. Det oplyser hans kontor lørdag.

Meldingen kommer, blot to dage efter at han blev vaccineret mod virusset.

68-årige Khan modtog torsdag et stik med den kinesiske Sinopharm-vaccine. Premierministerens dosis var en af mere end en million vaccinedoser, der er blevet doneret af den kinesiske regering til Pakistan.

- På nuværende tidspunkt kan premierministerens kontor kun oplyse, at den højtærede premierminister er blevet testet positiv for coronavirus og er gået i selvisolation, lyder det fra Khans kontor.

Det lyder samtidig, at folk fortsat opfordres til at lade sig vaccinere og ikke skal lægge noget i, at Khan blev smittet efter sit vaccinestik.

- Lad venligst være med at kæde smitten sammen med coronavaccinen. Immunitet udvikler sig først et par uger efter vaccinationen. Sørg for at få vaccineret de ældre og jeres kære, siger talsmand Shahbaz Gill.

Han tilføjer, at premierministeren formentlig blev coronasmittet ved et af en række offentlige arrangementer, inden han fik vaccinestikket.

Indien forsøger i øjeblikket at kontrollere en tredje bølge af coronasmitte.

Landet har i alt registreret næsten 13.800 coronarelaterede dødsfald og over 620.000 smittetilfælde. Et begrænset antal test kan dog indikere, at smittetallene reelt set er væsentligt højere.

/ritzau/