Pakistans parlament afgør om fransk ambassadør skal udvises

Islamister kræver Frankrigs ambassadør udvist. Efter voldsom uro skal parlamentet nu afgøre sagen.

Pakistans parlament kommer til at afgøre, hvorvidt Frankrigs ambassadør skal have lov til at blive i landet. Det har regeringen besluttet efter voldelige anti-franske uroligheder i landet.

Protesterne ledes af det islamistiske parti TLP, som har truet med nye omfattende protester, hvis diplomaten ikke udvises. Protesterne er udløst ved, at præsident Emmanuel Macron har forsvaret det satiriske magasin Charlie Hebdos ret til at offentliggøre Muhammed-karikaturer.

Mindst seks politibetjente er blevet dræbt under gadekampe med demonstrationer, og TLP siger, at flere af partiets medlemmer og tilhængere også er blevet dræbt.

Over 800 er blevet meldt såret, mange af dem alvorligt. Et dusin politifolk har været taget som gidsler, men er blevet frigivet igen.

TLP og dets tilhængere har aktioneret med blokeringer af veje og jernbaneforbindelser, hvilket har skabt store forstyrrelser i landet.

Pakistans ledere indledte mandag forhandlinger med TLP, hvilket førte til, at parlamentet skal træffe afgørelsen om den franske ambassadør tirsdag.

En resolution om at udvise ambassadøren vil blive fremlagt til afstemning, siger indenrigsminister Sheikh Rashid Ahmad i en videooptagelse.

Den pakistanske premierminister, Imran Khan, advarede i en tv-tale sent mandag om, at Pakistan kan komme til at betale en høj pris for en udvisning af ambassadøren, da halvdelen af landets eksport går til EU.

Forholdet mellem Pakistan og Frankrig blev anspændt, efter at Macron sidste år hyldede en fransk skolelærer, som blev halshugget af en tjetjensk islamist for at have vist satiretegninger af profeten Muhammed i en skoletime om ytringsfrihed.

TLP kræver også sin partileder og hundredvis af andre af partiets tilhængere frigivet fra et fængsel.

Myndighederne blokerede fredag for en række sociale medier for at hindre den radikale islamistiske gruppe i at opfordre til nye voldelige protester.

De sociale medier bliver i høj grad benyttet af politiske partier, islamiske grupper såvel som militante organisationer til at kommunikere med støtter.

ritzau/Reuters