Pakistans regering opfordres til at åbne dørene for ngo'er

Pakistans største velgørenhedsorganisation, Edhi Foundation, har opfordret landets regering til at ophæve et forbud mod en række internationale ngo'er.

Det sker, mens landet er ramt af enorme oversvømmelser.

Oversvømmelserne er udløst af usædvanligt kraftig monsunregn og af smeltende gletsjere i bjergene i det nordlige Pakistan.

Oversvømmelserne menes at dække omkring en tredjedel af hele landet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mindst 1265 mennesker har mistet livet under den igangværende naturkatastrofe. Af dem er 441 børn. I alt er 33 millioner indbyggere - cirka 15 procent af befolkningen - angiveligt påvirket.

Netop derfor har det sydasiatiske land også hårdt brug for hjælp.

Det bliver dog besværliggjort af, at landet i årevis har forbudt flere ngo'er. Årsagen er, at de ifølge regeringen står bag "anti-statslige aktiviteter".

Det er de forbud, som Edhi Foundation ønsker ophævet.

- Jeg vil gerne opfordre regeringen til øjeblikkeligt af fjerne forbuddet mod de internationale ngo'er, så de kan hjælpe folk, siger Faisal Edhi, der står i spidsen for den pakistanske velgørenhedsorganisation.

Flere internationale ngo'er hjalp til, da Pakistan i 2010 var ramt af oversvømmelser. Det samme gjorde de efter et jordskælv i 2005.

For cirka ti år siden begyndte Pakistan dog at slå hårdt ned mod ngo'er, som regeringen altså beskyldte for at arbejde imod Pakistans interesse.

I 2018 var flere af dem officielt blevet bedt om at forlade landet.

Den store internationale nødhjælpsorganisation Red Barnet var i en kort periode blandt de forbudte organisationer i Pakistan.

Red Barnet blev af Pakistan kædet sammen med en pakistansk læge, som CIA skulle have brugt til at hjælpe med at finde al-Qaeda lederen Osama bin Ladens gemmested i den pakistanske by Abbottabad.

Red Barnet afviste beskyldningerne, og Pakistan ophævede hurtigt forbuddet. Men en række ngo'er er altså stadig ikke velkomne i landet.

Ngo er en forkortelse for non-governmental organization. Det beskriver organisationer, der ikke er styret af en regering.

/ritzau/Reuters