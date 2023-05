Pakistans tidligere leder er anholdt under politisk uro

Pakistans tidligere premierminister Imran Khan er tirsdag blevet anholdt.

Det oplyser en af Khans rådgivere ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Dermed ventes en i forvejen anspændt politisk situation i Pakistan at blive forværret. Det vurderer flere medier kort efter anholdelsen.

Ifølge det britiske medie BBC er han blevet anholdt af paramilitære styrker ved en domstol i Islamabad i forbindelse med en korruptionssag.

Reuters citerer et øjenvidne for, at dørene til domstolen i Islamabad blev blokeret af paramilitære styrker. 70-årige Khan blev herefter pågrebet af væbnet personale og ført bort, oplyser øjenvidnet.

Imran Khan blev afsat som premierminister i april 2022. Siden har han været centrum for politiske spændinger i landet.

Han blev også forsøgt anholdt af Pakistans politi 15. marts i år.

Politiet måtte dog droppe forsøget efter at være endt i voldsomme sammenstød med Khans tilhængere. Tilhængerne mener - ligesom Khan selv - at anklagerne mod ham er motiveret af politiske bagtanker.

- Det her sker ikke, fordi jeg har brudt loven, sagde Khan i marts til nyhedsbureauet AFP i et interview i hans hjem.

- De vil have mig fængslet, så jeg ikke kan deltage i nogen valg, lød det.

Imran Khan var premierminister i Pakistan fra august 2018 til april 2022.

I november sidste år stod han bag omfattende protester, der fandt sted på vejen fra Pakistans næststørste by, Lahore, til landets hovedstad, Islamabad.

Hver dag under den "lange march", som den blev kaldt, stillede Khan sig oven på en container, der blev trukket af en lastbil.

Herfra holdt han taler for tusindvis af tilhørere.

Khan blev skudt i benet under demonstrationerne, men var aldrig i livsfare.

Imran Khan, der er tidligere cricketstjerne, blev tvunget til at gå af, da han i april 2022 tabte en tillidsafstemning. Han havde forud for afstemningen forsøgt at forhindre den ved at opløse nationalforsamlingen.

Det blev dog erklæret ugyldigt af den pakistanske højesteret, og Khan tabte afstemningen. Han er blevet bandlyst fra at stille op til valg i fem år.

