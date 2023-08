Pakistans tidligere leder Imran Khan får tre års fængsel

Pakistans tidligere leder Imran Khan er lørdag blevet idømt tre års fængsel for svindel med gaver, han fik som premierminister.

Det skriver lokale medier ifølge nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Khan er dømt for at have videresolgt nogle af de gaver, han modtog.

Dommen kan blokere Khans muligheder for at stille op ved det pakistanske valg, der skal finde sted senest i begyndelsen af november.

Khan er i forbindelse med lørdagens domsafsigelse også blevet anholdt. Det er sket i den østlige by Lahore, skriver Reuters.

Lokale medier og en person på stedet fra Reuters beskriver, at Khans bolig i Lahore var omringet af politi umiddelbart efter dommen.

Politiet oplyser, at Khan vil blive bragt til hovedstaden Islamabad.

Khans parti, Tehreek-e-Insaf (PTI), oplyser i en udtalelse, at det allerede har anket lørdagens dom til Pakistans højesteret.

Dommen mod Khan falder, efter at en valgkommission konkluderede, at han ulovligt videresolgte gaver, han fik som premierminister fra 2018 til 2022.

Khan har selv nægtet at have gjort noget ulovligt.

70-årige Khan, der er tidligere cricketstjerne, blev tvunget til at gå af i april 2022, da han tabte en tillidsafstemning. Han havde forud for afstemningen forsøgt at forhindre den ved at opløse nationalforsamlingen.

I marts i år forsøgte Pakistans politi at anholde Khan.

Politiet måtte dog droppe det efter af være endt i voldsomme sammenstød med flere af Khans tilhængere. Tilhængerne mener - ligesom Khan selv - at han er offer for en politisk sammensværgelse.

Et par måneder senere - i maj - lykkedes det for politiet at anholde Khan. Her blev han pågrebet af paramilitære styrker i Islamabad.

Et par dage senere blev Khan dog beordret løsladt af Pakistans højesteret. Den vurderede, at der havde været tale om en ulovlig anholdelse.

/ritzau/