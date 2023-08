Pakistansk domstol ophæver korruptionsdom mod Imran Khan

En pakistansk domstol har tirsdag ophævet en korruptionsdom mod Pakistans tidligere premierminister, Imran Khan.

Det skriver flere nyhedsbureauer - herunder AFP og Reuters.

Khan har siddet fængslet siden 5. august, hvor han fik tre års fængsel for ulovligt at videresælge gaver, han havde modtaget som premierminister.

Det er ifølge Reuters endnu uklart, om ophævelsen betyder, at Khan bliver løsladt fra fængslet. Det vides heller ikke, om Khan nu alligevel får lov til at stille op ved Pakistans valg i begyndelsen af november.

Årsagen er, at Khan også står over for en række andre anklager. Ifølge AFP er han blevet anklaget i mere end 200 sager.

Ifølge Imran Khans advokat Babar Awan lyder det dog tirsdag fra domstolen i Pakistan, at Khan bør blive løsladt mod kaution.

70-årige Khan blev tvunget til at gå af som premierminister i april 2022, da han tabte en tillidsafstemning. Han havde inden afstemningen prøvet at forhindre den ved at opløse nationalforsamlingen.

I marts i år forsøgte Pakistans politi at anholde Khan.

Politiet måtte dog droppe det efter af være endt i voldsomme sammenstød med flere af Khans tilhængere. Tilhængerne mener - ligesom Khan selv - at han er offer for en politisk sammensværgelse.

Et par måneder senere - i maj - lykkedes det for politiet at anholde Khan. Her blev han pågrebet af paramilitære styrker i Islamabad.

Nogle dage senere blev Khan dog beordret løsladt af Pakistans højesteret. Den vurderede, at der havde været tale om en ulovlig anholdelse.

Khan blev anholdt igen i begyndelsen af august i forbindelse med sin dom.

Khan, der er tidligere cricketstjerne, har været centrum for spændinger i Pakistans politiske miljø siden sit exit som leder i april 2022.

