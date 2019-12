Pakistansk ekspræsident dømt til døden for forræderi

Manden, der i 1999 kuppede sig til magten i Pakistan, er blevet dømt til døden ved et retsmøde i Pakistan.

Den tidligere pakistanske premierminister Pervez Musharraf er blevet dømt til døden ved et særligt retsmøde i hovedstaden Islamabad

Domstolen dømte Musharraf for højforræderi i en sag, der har verseret siden 2013.

Musharraf er blevet dømt in absentia - det vil sige, at han ikke selv var til stede i retten. Det skyldes, at han i øjeblikket er i Dubai, hvor han er i eksil for at undslippe straf.

Eksgeneralen tog magten i 1999, da han væltede premierminister Nawaz Sharifs daværende regering. Han tjente som præsident fra 2001 til 2008.

Sagen drejer sig om, hvordan ekspræsidenten håndterede en situation i landet i 2007, da han indførte undtagelsestilstand i flere uger.

/ritzau/Reuters