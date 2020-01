Pakistansk domstol annullerer dødsdom til ekspræsident

Pervez Musharraf, der blev præsident efter et militærkup i 1999, har fået annulleret en dødsdom fra december.

En dødsdom til Pakistans tidligere præsident Pervez Musharraf er mandag blevet omstødt af retten i den pakistanske by Lahore.

Det oplyser Musharrafs forsvarsadvokat Azhar Saddige ifølge det tyske nyhedsbureau dpa og nyhedsbureauet Reuters.

Musharraf, der sikrede sig posten som pakistansk præsident efter et militærkup i 1999, blev i december idømt dødsstraf af en særlig domstol.

Retten i Lahore vurderer dog, at oprettelsen af den særlige domstol var forfatningsstrid og ulovlig. Det oplyser forsvarsadvokaten.

- Retten i Lahore har annulleret beslutningen om Pervez Musharrafs dom, siger forsvarsadvokaten mandag til Reuters.

Den 76-årige Musharraf blev 17. december sidste år dømt in absentia - det vil sige, at han ikke selv var til stede i retten.

Det skyldes, at han for øjeblikket bor i Dubai, hvor han er i eksil.

- Musharraf ønskede at afgive forklaring i sagen og var klar til at rejse til Pakistan, men han ønskede et vist niveau af sikkerhed, som ikke blev opfyldt, sagde Musharrafs advokat efter dommen.

Den særlige domstol fandt i december Musharraf skyldig i landsforræderi. Sagen mod ekspræsidenten havde verseret siden 2013.

Den tidligere general tog magten i 1999, da han væltede premierminister Nawaz Sharifs daværende regering. Han var præsident fra 2001 til 2008.

Musharraf var politisk moderat og provestlig. Han støttede USA's "krig mod terror" efter angrebene i New York og Washington den 11. september 2001.

Dette blev stærkt kritiseret af religiøse partier i Pakistan og udløste islamistisk vold i Pakistan i en årrække. Han var selv udsat for tre islamistiske attentater i de ni år, han var ved magten.

Sagen mod ham gælder en periode i 2007, hvor Musharraf satte forfatningen ud af kraft og indførte undtagelsestilstand i flere uger. Nationalforsamlingen blev afsat. Det samme skete med dommerne.

Dommerne erklærede undtagelsestilstanden for ugyldig, da Musharraf forsøgte at forlænge sin tid som præsident.

Da Benazir Bhutto, den første kvindelige premierminister i et muslimsk land, blev dræbt i december 2007, blev modstanden mod Musharraf stærkere.

I august 2008 gik han af som præsident.

/ritzau/