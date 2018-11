Pakistanske islamister afslutter protester efter aftale

Islamister og regeringen i Pakistan har aftalt at afslutte protesterne over frikendelsen af en kristen kvinde.

Hårdkogte islamister, som er vrede over, at en kristen kvinde er blevet frikendt for blasfemi, vil afslutte deres masseprotester efter at have indgået en aftale med regeringen

Det oplyser en talsmand for det islamistiske parti Tehreek-i-Labaik Pakistan (TLP), der i vid udstrækning har stået bag demonstrationerne, fredag.

- Partilederne har meddelt, at de vil afslutte protesterne i landet, siger talsmand Pir Qadri.

Pakistans minister for religiøse anliggender, Noor-Ul-Haq Qadri, og informationsminister Fayazulhasan Chohan bekræfter fredag aften, at der er indgået en aftale.

Demonstrationerne brød ud blandt konservative muslimer, efter at Pakistans højesteret onsdag løslod den kristne kvinde Asia Bibi, der i 2010 blev dømt til døden for blasfemi.

Årsagen var, at hun angiveligt kom med nedsættende kommentarer om islam, efter at en gruppe kvinder nægtede hende at drikke vand fra et af deres glas, fordi hun ikke er muslim.

Kvinderne forlangte, at Bibi konverterede til islam for at frelse sig selv, men hun nægtede og spurgte: "Hvad har jeres profet nogensinde gjort for at redde menneskeheden?"

Fredagens aftale mellem TLP og regeringen indeholder blandt andet et punkt, der siger, at regeringen ikke vil gøre indsigelser, hvis højesterets beslutning om at frikende Asia Bibi bliver appelleret.

Ifølge aftalen skal der også arbejdes på at indføre et udrejseforbud for Asia Bibi, således at hun ikke kan forlade Pakistan.

Hendes advokat, Saif-ul-Mulook, fortæller, at han vil forsvare sin klient under en appelsag. Advokaten tilføjer, at Asia Bibi endnu ikke er blevet løsladt fra fængslet.

Tidligere på ugen sagde Muhammad Afzal Qadri, leder og grundlægger af TLP, at højesteretsdommeren bag frikendelsen af Asia Bibi samt to andre dommere bør dræbes.

/ritzau/AFP