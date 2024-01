Pakke med 59 levende firben på vej til Hongkong afslører smuglere

Australsk politi har stoppet et syndikat fra at smugle hundredvis af levende reptiler til Hongkong for derefter at blive solgt videre på det sorte marked.

Det oplyser politiet mandag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Sagen er blevet efterforsket siden september sidste år, efter at ni pakker med 59 levende firben blev opsnappet på vej til Hongkong.

Efterforskere har angiveligt fundet mere end 250 firben efter at have gennemsøgt en række adresser i storbyen Sydney.

Også et mindre antal slanger samt æg er blevet fundet.

Politiet har oplyst, at reptilerne blev holdt under "dårlige forhold", inden de blev pakket i små beholdere for senere at skulle sælges i Hongkong.

Billeder taget af politiet viser firben i bunker, der vrider sig selv i små plastikspande.

Tre mænd er anklaget i sagen. De er henholdsvis 59, 54 og 31 år.

/ritzau/