Paladset på sortehavskysten

* I en to timer lang video på YouTube fortæller Aleksej Navalnyj om et palads under opførelse på den russiske sortehavskyst.

* Ifølge Navalnyj er det præsident Vladimir Putins ejendom, som kun på papiret tilhører andre russiske rigmænd.

* Der er tale om et palads på 18.000 kvadratmeter med ekstremt ekstravagant indretning. Der er blandt andet toiletbørster til 5000 kroner stykket.

* Med til paladset hører en kirke, et kasino, et privat teater, flere vingårde og en underjordisk ishockeybane.

* Området er tæt bevogtet, og der er blandt andet indført flyveforbud henover.

* Navalnyj opgør omkostningerne til paladset til over 100 milliarder rubler - 8 milliarder kroner - finansieret af omfattende korruption.

* Vladimir Putin har benægtet, at paladset skulle tilhøre ham eller hans familie.

* Videoen er på en uge vist over 100 millioner gange ifølge YouTubes data.

Kilder: AFP, Reuters, YouTube.

