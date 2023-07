Palæstinenser meldes dræbt i israelsk antiterroraktion

Mindst én palæstinenser har mistet livet i en israelsk militæroperation i byen Jenin i den nordlige del af Vestbredden.

Det oplyser det palæstinensiske sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters natten til mandag.

Ifølge både Reuters og mediet Times of Israel har israelsk militær bekræftet, at det har angrebet terrorrelaterede mål i den palæstinensiske by.

Militæret oplyser i en kort udtalelse, at det opererer i byen og i en nærliggende flygtningelejr.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ud over den dræbte er flere personer såret i aktionen, oplyser de palæstinensiske myndigheder.

Ifølge beboere i Jenin skal mindst ét missil have ramt en bygning.

Militæret oplyser dog ikke, om det israelske luftvåben tager del i aktionen.

Der har i flere uger været spekulationer om, hvorvidt en større israelsk militæroperation var under opsejling på Vestbredden.

Vestbredden har i månedsvis været præget af spændinger mellem palæstinensere og israelsk militær.

I slutningen af juni blev tre palæstinensere dræbt i et sjældent droneangreb udført af det israelske militær. Forud for angrebet havde de tre angiveligt åbnet ild mod et militært checkpoint i den nordlige del af Vestbredden.

Artiklen fortsætter under annoncen

Få dage forinden blev syv palæstinensere dræbt i en militæroperation i Jenin, skriver Times of Israel.

Samtidig blev otte israelske soldater såret af en vejsidebombe og i sammenstød med bevæbnede palæstinensere.

Vestbredden har været besat af Israel siden 1967.

Det Palæstinensiske Selvstyre har fuld kontrol over dele af Vestbredden, mens andre dele af området enten er under fuld israelsk kontrol eller under både israelsk og palæstinensisk administration.

Jenin er under palæstinensisk administration og kontrol. Alligevel gennemfører israelske soldater jævnligt operationer i byen.

/ritzau/