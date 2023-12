Palæstinensere beskylder bosættere for drab på Vestbredden

Israelske bosættere angreb sent lørdag to palæstinensiske landsbyer på den besatte Vestbred, dræbte en palæstinensisk mand og satte en bil i brand.

Det siger de palæstinensiske myndigheder i Ramallah.

Den palæstinensiske ambulancetjeneste siger, at en 38-årig mand i byen Qarawat Bani Hassan blev skudt i brystet og døde senere, da det kom til konfrontationer mellem landsbyboerne og jødiske bosættere og det israelske militær.

Israels militær siger, at soldater ankom til stedet og forsøgte at forhindre voldelige sammenstød ved at skyde op i luften.

Palæstinensere svarede igen med fyrværkeri, og fire palæstinensere blev såret. Politi er ved at efterforske forløbet, hedder det.

Palæstinensere melder samtidig om, at en gruppe på omkring 15 bosættere stak en bil i brand i landsbyen Madama, hvor de også knuste vinduerne i et hus med sten.

Dette blev ikke umiddelbart bekræftet af det israelske militær.

Angrebene er de seneste i en lang række af sammenstød, hvor bosættere angiveligt har angrebet palæstinensere. Volden er blevet fordømt af den amerikanske præsident, Joe Biden.

Volden på Vestbredden, som palæstinenserne ønsker skal være en del af en fremtidig uafhængig stat, er eskaleret i de seneste måneder, hvor jødiske bosættelser fortsat er blevet udvidet, mens den amerikansk støttede fredsproces har været stagneret i næsten et årti.

Volden er især taget til, efter at Israel iværksatte en invasion af Gaza efter et blodigt Hamas-angreb på Israel den 7. oktober.

Yesh Din, en menneskerettighedsgruppe, som overvåger bosættervold, siger, at den har registeret mindst 225 episoder siden den 7. oktober.

Mindst ti palæstinensere er blevet dræbt under sådanne angreb.

Siden Israel besatte Vestbredden i 1967 er antallet israelske bosættere i det palæstinensiske området vokset til over en halv million.

/ritzau/Reuters